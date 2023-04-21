У Туреччині пояснили, чому не вводять санкції проти росії — Finance.ua
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У Туреччині пояснили, чому не вводять санкції проти росії

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пояснив, що в питанні запровадження санкцій проти росії Анкара буде послуговуватись лише національними інтересами.
Про це він заявив на церемонії відкриття нового приміщення сільськогосподарської палати в місті Аланія, пише DHA.
Чавушоглу коментував твердження деяких політиків про те, що Туреччина як член Північноатлантичного Альянсу має приєднатись до санкцій проти росії.
«Ми є однією із п’яти найсильніших країн НАТО в кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації і моєї країни понад усе. От ви наклали санкції на росію, а як жителі Аланії будуть продавати свою продукцію?» — зазначив він.
Очільник турецького МЗС підкреслив, що Анкара виконуватиме санкції, запроваджені в межах ООН, але «якщо я буду виконувати санкції, які кожен накладає на когось виправдано чи невиправдано на свою голову, якщо я відмовлюся від своєї принципової політики на користь когось, я ризикую інтересами моєї країни».
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«Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації? Ми не поступаємося своїми принципами заради того, щоб привабити туристів і продати товари», — пояснив Чавушоглу.
Він водночас наголосив, що Туреччина називає повномасштабне вторгнення росії в Україну війною, виконує положення конвенції Монтрьо про режим судноплавства в Чорному морі та підтримує територіальну цілісність України.
«Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?» — завершив він.
Як відомо, Анкара намагається збалансувати свої добрі зв’язки як з Москвою, так і з Києвом в умовах війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявила, що не дозволить їх обходити в Туреччині, і що російські військові не зможуть використати жодну поставлену продукцію у військових цілях.
За матеріалами:
Економічна Правда
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