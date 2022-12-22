У Тунісі представили недорогий седан власного виробництва (фото) — Finance.ua

У Тунісі представили недорогий седан власного виробництва (фото) Сьогодні 02:52

Мало хто знає, але в Тунісі є власний автопром. Місцева компанія Wallyscar представила свою нову модель — компактний седан Wallys 719, який продаватиметься не лише на внутрішньому ринку, а й у сусідніх державах.

Насправді це перелицьований варіант іранського IKCO Runna Plus, який вийшов у 2020 році і є модернізованою версією IKCO Runna. Та, у свою чергу, з’явилася у 2011-му та заснована на агрегатах седана Peugeot 206 SD 2005 року.

Седани IKCO Runna Plus збирають у Тунісі великовузловим методом з іранських машинокомплектів, проте туніська машина відрізняється від неї власними значками та шильдиками та іншими решітками радіатора, вертикальні прорізи у яких нагадують моделі Jeep.

В списку оснащення Wallys 719 значаться гідропідсилювач керма, ABS, фронтальні подушки безпеки водія та пасажира, кріплення Isofix для дитячих крісел, чотири електричні склопідйомники, кондиціонер, протитуманні фари та електропідігрів дзеркал.

Під капотом — 1,6-літровий бензиновий мотор Peugeot TU5JP4 потужністю 110 к.с. та 142 Нм. Двигун працює спільно з шестиступінчастою МКПП.

MMR За матеріалами:

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