У травні українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто — Finance.ua

У травні українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто
За минулий місяць український автопарк поповнили майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 0,3% більше, ніж у квітні.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«Проводити порівняння з минулорічним травнем не має сенсу, тому що торік вживані авто масово ввозили в Україну під „нульове“ розмитнення», — кажуть в асоціації.
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Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і у попередньому місяці, належала бензиновим авто — 45%. Далі йдуть: дизельні - 36%; електромобілі - 12%; авто з ГБО — 5%; гібриди — 2%.
Лідером травневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 1333 од.;
- Renault Megane — 1230 од.;
- Škoda Octavia — 840 од.;
- Volkswagen Passat — 694 од.;
- Ford Focus — 403 од.;
- Nissan Leaf — 388 од.;
- Nissan Qashqai — 360 од.;
- Volkswagen Touran — 326 од.;
- Audi A4 — 297 од.;
- Škoda Fabia — 294 од.
Середній вік вживаних легкових авто, що у травні перейшли на українські номери, як і у квітні, становить 11 років, а найстарішим автомобілем була Honda Prelude 1992 року випуску.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 69,9 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.
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