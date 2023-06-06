У травні українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто — Finance.ua

У травні українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

У травні українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто

За минулий місяць український автопарк поповнили майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 0,3% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«Проводити порівняння з минулорічним травнем не має сенсу, тому що торік вживані авто масово ввозили в Україну під „нульове“ розмитнення», — кажуть в асоціації.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і у попередньому місяці, належала бензиновим авто — 45%. Далі йдуть: дизельні - 36%; електромобілі - 12%; авто з ГБО — 5%; гібриди — 2%.

Лідером травневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 1333 од.;

Renault Megane — 1230 од.;

Škoda Octavia — 840 од.;

Volkswagen Passat — 694 од.;

Ford Focus — 403 од.;

Nissan Leaf — 388 од.;

Nissan Qashqai — 360 од.;

Volkswagen Touran — 326 од.;

Audi A4 — 297 од.;

Škoda Fabia — 294 од.

Середній вік вживаних легкових авто, що у травні перейшли на українські номери, як і у квітні, становить 11 років, а найстарішим автомобілем була Honda Prelude 1992 року випуску.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 69,9 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.

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