У травні рекордно знизились ціни на яйця – експерт — Finance.ua

У травні рекордно знизились ціни на яйця – експерт Сьогодні 04:57 — Особисті фінанси

У травні рекордно знизились ціни на яйця – експерт

У травні зафіксоване рекордне у 2023 році зниження цін на яйця.

Про це повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко, коментуючи оприлюднені Державною службою статистики України індекси цін на споживчому ринку у травні.

«У травні 2023 року споживчі ціни на яйця зменшилися проти квітня на 22,7%, а проти грудня попереднього року — на 28,1%. Ціни на цей продукт знижуються вже другий місяць поспіль: у квітні проти березня вони подешевшали на 8,7%, хоча все ще перевищують рівень травня 2022 року на 124,9%», — розповів він.

За словами науковця, крім яєць, у травні серед продуктів харчування зменшилися ціни на олію соняшникову (-1,3%), хліб і хлібопродукти (-0,6%), цукор (-0,4%), макаронні вироби та молоко (-0,2%).

Загалом, як зазначив Лупенко, у травні споживчі ціни зросли на 0,5% проти 0,2% у квітні, а на продукти харчування- на 0,9% та 0,3% відповідно.

Він підкреслив, що найбільше зростання цін — на 8,7% - відбулося по фруктах, ціни на які у квітні знизились на 1,4%.

Експерт додав, що ще не виправдалися очікування щодо зниження цін на овочі, які у травні здорожчали на 5,6%, тоді як у квітні проти березня — лише на 0,3%.

Разом з тим серед інших продуктів харчування відчутно зросли споживчі ціни на м’ясо та м’ясопродукти — на 1,7%, рибу та продукти з риби — на 0,6%, сир і м’який сир — на 0,6%.

«Загалом динаміка споживчих цін свідчить про посилення сезонних тенденцій на ринку продуктів харчування, а зростання цін на овочі та фрукти відбулося за рахунок надходження перших ягід та ранніх овочів. В наступні місяці можна очікувати сповільнення зростання цін на ці групи товарів, а по найбільш масових продуктах — зниження споживчих цін», — підсумував Лупенко.

УНІАН За матеріалами:

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