У травні «Арселор Міттал Кривий Ріг» збільшив виробництво сталі на 68% — Finance.ua

У травні «Арселор Міттал Кривий Ріг» збільшив виробництво сталі на 68% Сьогодні 22:49 — Фондовий ринок

У травні 2024 року порівняно із травнем 2023 року гірничо-металургійний комбінат «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська область) збільшив виробництво сталі на 68% до 208 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства.

«Збільшення обсягів виробництва металургійної продукції пов’язано із запуском доменної печі № 6 та коксових батарей № 3−4 у другій половині квітня. В порівнянні з квітнем 2024 року коксу вироблено на 44% більше (127 тис тонн проти 88 тис тонн), чавуну — на 40% (247 тис тонн проти 177 тис тонн). Виробництво сталі у травні 2024 року склало 208 тис тонн, що на 28% більше, ніж минулого місяця, а виробництво прокату збільшилося на 27% і склало 193 тис тонн. Обсяги виробництва зросли і в порівнянні з травнем 2023 року — чавуну вироблено більше на 15%, сталі — на 68%, прокату — на 66%», — йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що підприємству доводиться працювати в умовах суттєвих обмежень у постачанні електроенергії, що негативно впливає на стабільність та ефективність виробничих процесів.

Зокрема, гірничий департамент був вимушений скоротити на 15% обсяги виробництва залізорудного концентрату у порівнянні з попереднім місяцем.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2023 році порівняно із 2022 роком «Арселор Міттал Кривий Ріг» зменшив виробництво сталі на 18,5% до 1 млн тонн.

У 2023 році також зменшилось виробництво чавуну на 7,2% до 1,6 млн тонн, прокату — на 19,2% до 0,9 млн тонн, коксу — на 20,3% до 0,9 млн тонн, видобуток руди — на 2,1% до 11,4 млн тонн.

Водночас виробництво концентрату збільшилося на 0,4% до 4,6 млн тонн.

Потужності підприємства розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн сталі, понад 5 млн тонн прокату й понад 5,5 млн тонн чавуну.

95,1283% акцій комбінату належить компанії Mittal Steel Germany GmbH, яка входить до складу міжнародного холдингу Arcelor Mittal.

«Арселор Міттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, що спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

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