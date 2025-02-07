У транспортній сфері Києва бракує майже три тисячі фахівців — Finance.ua
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У транспортній сфері Києва бракує майже три тисячі фахівців

Казна та Політика
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Дефіцит кадрів у транспортній сфері Києва нині становить близько трьох тисяч осіб. Частина фахівців пішли на фронт захищати свою країну, тож у столичному метро шукають можливості для залучення нових кадрів.
У київському метро сьогодні майже 20% вакансій, передає ЦТС. За словами заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Романа Лелюка, транспорт належить до стратегічної галузі, і для налагодження його роботи застосовуються різні інструменти. Зокрема, у вестибюлі станції «Майдан Незалежності» протягом двох днів тривав транспортний ярмарок вакансій.
Під час ярмарку фахівці кадрових служб розповідали про роботу в комунальних підприємствах і надавали консультації щодо гарантій, виплат і можливостей перекваліфікації.
За словами фінансового директора КП «Київський метрополітен» Олексія Сорбота, якщо формат ярмарку покаже свою ефективність, то подібні заходи планують проводити й надалі. «Ми розуміємо, що таке дефіцит кадрів, адже у столичному метро сьогодні близько 20% вакансій», — наголосив він.
Представники Київського міського центру зайнятості, які також брали участь у ярмарку вакансій, зазначили, що протягом двох днів вони провели десятки співбесід. Кандидати дізнавалися про актуальні вакансії, умови праці та соціальні гарантії. Особливий інтерес викликали пропозиції з наданням житла та можливістю навчання.
Раніше повідомлялося про те, що протягом 2024 року пасажири скористалися столичним метро більше ніж 241 мільйон разів. Зокрема, 60 мільйонів поїздок було здійснено на пільгових умовах.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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