У Трампа розглядають підключення російських банків до міжнародної банківської системи SWIFT — Finance.ua
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У Трампа розглядають підключення російських банків до міжнародної банківської системи SWIFT

Фінтех і Картки
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У Трампа розглядають підключення російських банків до міжнародної банківської системи SWIFT
У Трампа розглядають підключення російських банків до міжнародної банківської системи SWIFT
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що потенційне підключення російських банків до міжнародної банківської системи SWIFT залежатиме від подальших дій російської влади.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
Відповідаючи на запитання, чи прийнятні США умови, висунуті Росією для перемир’я в Чорному морі, Бессент наголосив, що всі вимоги РФ «перебувають на розгляді».
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«Від подальших дій російського керівництва залежить, чи санкції будуть посилені чи ослаблені. І президент Дональд Трамп, на мою думку, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах», — підкреслив міністр фінансів США.
Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо заявив, що умови росії щодо домовленості про режим тиші у Чорному морі включають зняття європейських санкцій.
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«Очевидно, що після нашої зустрічі росіяни деталізували низку умов, які вони хочуть бачити виконаними для того, щоб рухатися далі. Деякі з них стосуються санкцій, які запровадив не Вашингтон, а Європейський Союз. Тому зараз ми збираємо інформацію. Ми проаналізуємо пропозиції, щоб краще зрозуміти, що саме хоче росія в обмін на перемир’я», — уточнив Рубіо.
Він додав, що потім російську позицію представлять Трампу, який має вирішити подальші кроки Сполучених Штатів.
Нагадаємо, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти росії, оскільки Трамп прагне відновити зв’язки з москвою і зупинити війну в Україні.
За матеріалами:
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