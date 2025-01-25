У трьох країнах ЄС планують створити центри для допомоги українцям із поверненням додому — Finance.ua

У трьох країнах ЄС планують створити центри для допомоги українцям із поверненням додому Сьогодні 19:37 — Світ

У трьох країнах ЄС планують створити центри для допомоги українцям із поверненням додому

У Чехії, Німеччині та Польщі можуть створити спеціальні центри, які допомагатимуть українським біженцям повернутися додому.

Про це пише чеське видання Deník N.

Наступного тижня віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії.

«Створення центрів повернення в Чехії стане предметом зустрічі з віцепрем’єр-міністром України, відповідальним за зв’язки з громадянами України за кордоном Олексієм Чернишовим, який прибуває до Чехії для переговорів 28 січня», — розповіла Хана Мала з відділу преси Міністерства внутрішніх справ.

За даними видання, створення подібних центрів можливе також в Берліні. Крім цього, Україна також обговорила проєкт з Польщею.

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Новостворені центри мають допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами.

Довідка Finance.ua:

Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили;

країни Східної Європи, які вже відчувають економічні наслідки війни росії проти України, можуть зіткнутися з новим витком інфляції після завершення бойових дій. Це пов’язано з можливим відтоком українських біженців, які можуть покинути робочі місця;

на думку президента, прийняття закону про множинне громадянство стане ключовим кроком для сприяння поверненню українців на батьківщину.

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