У TikTok додали інструмент батьківського контролю — Finance.ua
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У TikTok додали інструмент батьківського контролю

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У компанії TikTok, що володіє однойменним відеозастосунком, оголосили, що додали інструмент фільтрації контенту до функціоналу «Сімейних налаштувань» (Family Pairing), котрий дозволяє батькам пов’язувати свій обліковий запис із обліковим записом дитини та вмикати налаштування вмісту та конфіденційності, пише ms.detector.
Інструмент фільтрації дозволить користувачам відсіювати відео з ключовими словами, які вони не хочуть бачити у стрічках для їхніх дітей, повідомило видання TechCrunch.
У компанії заявили, що інструмент фільтрації допоможе батькам зменшити ймовірність того, що їхні діти «переглядатимуть контент, який, на їхню думку, буде небажаним».
«Щоб адаптувати цю функцію для Family Pairing, ми співпрацювали з експертами, зокрема Family Online Safety Institute, щоб знайти баланс між тим, щоб дозволити сім'ям вибрати найкращий досвід для своїх потреб, а також гарантувати, що ми поважаємо права молодих людей брати участь у онлайн-світі, — йдеться у повідомленні компанії у її блозі. — Тому за замовчуванням підлітки можуть переглядати ключові слова, додані їхніми батьками».
За матеріалами:
Finance.ua
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