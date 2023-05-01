У Tesla Cybertruck з’явився шестиколісний китайський конкурент — Finance.ua

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У Tesla Cybertruck з’явився шестиколісний китайський конкурент

Технології&Авто
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Китайська компанія Great Wall Motors вирішила скласти конкуренцію Ford F-150 Lightning і багатостраждальному Tesla Cybertruck, зробивши свій CyberPickup 6×6. Це величезний шестиколісний пікап, здатний буксирувати причепи вагою 6 тонн.
У Tesla Cybertruck з’явився шестиколісний китайський конкурент
Cannon CyberPickup 6×6 пропонується як у повністю електричній версії, так і в гібридному варіанті з 3,0-літровим двигуном з подвійним турбонаддувом. Віддача силової установки складає 517 кінських сил і 750 Нм моменту, що крутить, а потужність передається на всі шість коліс за допомогою п’яти блокованих диференціалів: два електромотори на задніх осях і один — на передній.
У Tesla Cybertruck з’явився шестиколісний китайський конкурент
Крім вражаючих коліс з 18-дюймовими дисками, «взутими» в 33-дюймові позашляхові шини Cooper Discoverer, китайський гігант отримав безліч візуальних модифікацій, у тому числі розширювачі крил, передній і задній бампери з великими повітрозабірниками, з вуглецевого волокна, бічні підніжки та подовжений кузов із двостулковим заднім бортом.
У Tesla Cybertruck з’явився шестиколісний китайський конкурент
Усередині машини можна побачити інтер’єр, що повністю гармонує з її зовнішнім виглядом. Це біла шкіра зі світло-сірими замшевими вставками, масивний інформаційно-розважальний екран та повністю цифрова панель приладів.
Поки немає точних термінів серійного випуску CyberPickup 6×6, але передбачається, що коштуватиме він дешевше Tesla Cybertruck.
За матеріалами:
uamotors
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