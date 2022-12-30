У світі зростає вартість оренди житла преміум-класу — Finance.ua
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У світі зростає вартість оренди житла преміум-класу

Нерухомість
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У світі зростає вартість оренди житла преміум-класу
У світі зростає вартість оренди житла преміум-класу
У новому індексі нерухомості Prime Global Rental компанія Knight Frank відстежила динаміку орендної плати за преміальне житло. Найсуттєвіше зростання з 2021 року продемонстрували США.
Загалом дослідження продемонструвало, що у третьому кварталі 2022 року орендні ставки на преміальне житло піднялися по всьому світу у середньому на 10,2%.

Як проводилося дослідження

Prime Global Rental Index відстежував зміни орендних ставок на преміальне житло у 10 містах світу. Динаміка фіксувалася без урахування інфляції та у місцевій валюті.

Де найдорожче

  • Нью-Йорк (США) — річне зростання на 31,3%. Нью-Йорк очолює рейтинг третій квартал поспіль. Обмежена пропозиція та високий попит на житло преміум-класу продовжують утримувати високу ціну орендної плати. Так, за даними StreetEasy, кількість нерухомості, що здається в оренду на Мангеттені, у третьому кварталі 2022 року зменшилася на 5% та на 65% у порівнянні із 2020 роком.
  • Сінгапур посідає друге місце зі зростанням вартості оренди на 23% за останні 12 місяців. Відкриття кордонів разом із запровадженням віз, які мають простимулювати переїзд у столицю талановитих людей з усього світу, спричинило різке зростання попиту. До того ж на вартість оренди впливають нові правила продажу житла. З вересня 2022 року це можливо через Раду з житлово-комунального господарства (HDB), а чекати на процедуру потрібно щонайменше 15 місяців. Відтак все більше власників житла віддають перевагу оренді.
  • Лондон (Велика Британія) зі зростанням на 19% за рік теж демонструє високий попит на преміальне житло. Дані Knight Frank свідчать, що кількість нових потенційних орендарів у жовтні була на 60% вищою за п’ятирічний середній показник, тоді як кількість нових оголошень знизилася приблизно на третину.
Також подорожчання зафіксоване у:
  • Торонто (Канада) на 14,5% річних;
  • Сідней (Австралія) +8,9%;
  • Женева (Швейцарія) +3,4%;
  • Монако (Монако)+2,7%;
  • Токіо (Японія) +2,1%.
Водночас у порівнянні з минулим роком зниження орендних ставок зафіксували у Гонконзі (Китай) — зниження на 5% та Окленді (Нова Зеландія) — на 2,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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