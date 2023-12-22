У стилі Lamborghini: Redmi почала продавати лімітовану версію свого смартфона — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У стилі Lamborghini: Redmi почала продавати лімітовану версію свого смартфона

Технології&Авто
49
У стилі Lamborghini: Redmi почала продавати лімітовану версію свого смартфона
У стилі Lamborghini: Redmi почала продавати лімітовану версію свого смартфона, Фото: ITHome
Компанія Redmi випустила смартфон Redmi K70 Pro Champion Edition, створений у співпраці з Lamborghini. Хоч він був презентований майже місяць тому, ціна стала відома лише зараз.
Про це пише IT Home.
Ґаджет продається в чорній тематичній коробці й постачається разом зі стилізованим шкіряним чохлом, ремінцем, ключем для відкриття слоту SIM-карти, блоком живлення та дротом зарядки.
Сам смартфон доступний у жовтому та зеленому кольорах. Дизайн розробили під стиль Lamborghini Essenza SCV12, яких випущено лише 40 одиниць. Також пристрій отримав оновлений інтерфейс.
Lamborghini Essenza SCV12. Фото: Lamborghini
Lamborghini Essenza SCV12. Фото: Lamborghini
Ціна на Redmi K70 Pro Champion Edition у Китаї становить 4599 юанів (близько 644 доларів), тоді як звичайна версія з таким само обсягом памʼяті (24 ГБ оперативної + 1 ТБ основної) обходиться в 4399 юанів (близько 616 доларів).
Лінійка K70 була презентована наприкінці листопада. Крім Pro-варіанту, є стандартна версія та бюджетна K70e.
K70 Pro оснащено OLED-екраном діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2К та кадровою частотою в 120 Гц. Апарат працює на чипі Snapdragon 8 Gen 3. Ємність акумулятора становить 5000 мА·год.
Основна камера й телеобʼєктив мають по 50 МП, тоді як надширококутний датчик — 12 МП. Для селфі є фронтальна камера на 16 МП.
На відміну від Champion Edition, інші K70 Pro мають не лише варіант на 24 ГБ + 1 ТБ памʼяті, але й 12+256, 16+256 та 16+512 ГБ. Смартфони представлено в чорному, білому та зеленому кольорах.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.