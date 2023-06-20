У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування — Finance.ua

У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування Сьогодні 09:55 — Особисті фінанси

У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування

У Києві на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Про це повідомили в КП «Київський метрополітен».

«Профільні фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у метрополітені, наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою

qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Зазначимо, зранку 20 червня аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі, без світла були мешканці Подолу і Оболоні та частково Троєщини — згодом повернули світло в усі домівки.

Зазначається, що чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі аварійно знеструмились о 7:47.

«Енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки. Причини аварії з’ясовуються», — додали в компанії.

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