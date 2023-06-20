У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування — Finance.ua

У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
У Києві на станціях метро через пошкодження зовнішніх комунікацій тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.
Про це повідомили в КП «Київський метрополітен».
«Профільні фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково», — йдеться у повідомленні.
Як пояснили у метрополітені, наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою
- qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»
- безконтактною банківською карткою
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
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Зазначимо, зранку 20 червня аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі, без світла були мешканці Подолу і Оболоні та частково Троєщини — згодом повернули світло в усі домівки.
Зазначається, що чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі аварійно знеструмились о 7:47.
«Енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки. Причини аварії з’ясовуються», — додали в компанії.
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