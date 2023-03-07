У США запрацювала перша майнінгова ферма на ядерній енергії — Finance.ua
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У США запрацювала перша майнінгова ферма на ядерній енергії

Фондовий ринок
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Компанія Terawulf відкрила у Пенсільванії першу майнінг-ферму, яка працює завдяки ядерній енергії.
Компанія оголосила, що наразі активувала приблизно половину потужності об’єкта Nautilus Cryptomine. Nautilus є першим у своєму роді об’єктом для майнінгу біткоїнів, який працює завдяки безвуглецевій електроенергії від атомної електростанції Susquehanna 2,5 ГВт у Пенсільванії.
На даний момент компанія підключила до мережи майже 8000 майнерів, що забезпечує швидкість хешування приблизно 1,0 EH/s. Протягом наступних тижнів підключать ще стільки же, що збільшить продуктивність до 1,9 EH/s.
«Комплекс Nautilus працює завдяки найдешевшій електроенергії у секторі, лише 0,02 дол./кВт-год», — розповів про переваги об’єкту гендиректор TeraWulf Пол Прагер.

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За матеріалами:
speka.media
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