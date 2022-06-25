У США відкрили центр з видобутку біткойна на сонячній енергії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США відкрили центр з видобутку біткойна на сонячній енергії

Технології&Авто
140
Майнінгова компанія Aspen Creek Digital Corporation (ACDC) відкрила у Колорадо дата-центр на 6 МВт. Про це повідомляє The Block.
Устаткування живиться від сонячної електростанції потужністю 10 МВт.
Першим хостинг-клієнтом підприємства стала компанія Galaxy Digital.
Надалі ACDC планує відкрити ще два дата-центри в Техасі — на 30 та 150 МВт. Перший із них запустять влітку, він вміщатиме 10 000 ASIC-майнерів.
«Нещодавня волатильність ринку продемонструвала важливість нашої основної стратегії: контроль над потужністю як основний внесок у видобуток біткойнів», — зазначила генеральний директор ACDC Олександра ДаКоста.
За її словами, такий підхід дозволить ізолювати майнінгові операції від коливань ринку електроенергії.
Якщо ви хочете інвестувати в криптовалюту, але не знаєте, з чого почати, рекомендуємо скористатися платформою aStake — це сервіс для автоматизованого стейкінгу, що дозволяє пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання.
Хочу заробляти на стейкінгу
За матеріалами:
Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.