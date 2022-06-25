У США відкрили центр з видобутку біткойна на сонячній енергії — Finance.ua

У США відкрили центр з видобутку біткойна на сонячній енергії 25.06.2022, 02:43 — Технології&Авто

Майнінгова компанія Aspen Creek Digital Corporation (ACDC) відкрила у Колорадо дата-центр на 6 МВт. Про це повідомляє The Block.

Устаткування живиться від сонячної електростанції потужністю 10 МВт.

Першим хостинг-клієнтом підприємства стала компанія Galaxy Digital.

Надалі ACDC планує відкрити ще два дата-центри в Техасі — на 30 та 150 МВт. Перший із них запустять влітку, він вміщатиме 10 000 ASIC-майнерів.

«Нещодавня волатильність ринку продемонструвала важливість нашої основної стратегії: контроль над потужністю як основний внесок у видобуток біткойнів», — зазначила генеральний директор ACDC Олександра ДаКоста.

За її словами, такий підхід дозволить ізолювати майнінгові операції від коливань ринку електроенергії.

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