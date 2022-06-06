У США вдвічі знизилася середня швидкість інтернету через Starlink — Finance.ua

У США вдвічі знизилася середня швидкість інтернету через Starlink

У США вдвічі знизилася середня швидкість інтернету через Starlink

SpaceX нарощує кількість абонентів свого супутникового інтернету Starlink, тому середня швидкість завантаження продовжує знижуватися. Дані зібрані по США та Європі.

Повідомляється, що середня швидкість завантаження даних через Starlink у США становить 75 Мбіт/с, швидкість передачі від абонента — 10 Мбіт/с, затримка становить 56 мс. Для порівняння, минулого року показники становили 141 та 20 Мбіт/с при затримці 51 мс. При цьому максимальна затримка зменшилась. Вона становить 567 мс, тоді як минулого року — 985 мс.

У Євросоюзі середня швидкість завантаження становила 147 Мбіт/с, передачі — 16 Мбіт/с при затримці 16 мс. Минулого року показники становили 176 та 34 Мбіт/с при затримці у 34 мс.

Для інших країн показники цього року становлять 115 Мбіт/с та 12 Мбіт/с при затримці 12 мс. Минулого року було 157 та 27 Мбіт/с за завантаження та передачу при затримці 44 мс. Однак, як і у випадку з американськими користувачами, пікові та мінімальні затримки значно знизилися.

Ці зміни є цілком закономірними, оскільки з липня минулого року збільшилася кількість передплатників, які почали користуватися Starlink. За даними Федеральної комісії зв’язку (FCC), на даний момент систему використовує 400 тисяч людей по всьому світу. На початку цього року їх було 145 тисяч. Таким чином, очікується ще більше падіння середньої швидкості, проте це тимчасове явище.

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