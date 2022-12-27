У США створили клавіатуру з вбудованим екраном (відео) — Finance.ua
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У США створили клавіатуру з вбудованим екраном (відео)

Технології&Авто
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У США створили клавіатуру з вбудованим екраном (відео)
У США створили клавіатуру з вбудованим екраном (відео)
Заставки інтерактивного екрана генеруються на Unreal Engine 5 та реагують на дотик.
Компанія Finalmouse, що створює технології для ігор, анонсувала клавіатуру Centerpiece із вбудованим у клавіші екраном, повідомляє PC World.
Девайс створений із ламінованого скла DisplayCircuit Glass Stack, а корпус — з анодованого алюмінію з гравіюванням.
Заставки інтерактивного екрана генеруються на Unreal Engine 5 та реагують на дотик. Клавіатура має вбудовані центральний і графічний процесори, тому не витрачатиме ресурс компʼютера.
Вона можна під’єднати до комп’ютера через USB Type-C. У памʼяті зберігається три заставки для гаджета.
Finalmouse планує запустити магазин, де продаватимуться нові заставки для клавіатури. Їх зможуть створювати самі користувачі. Інтерактивну клавіатуру почнуть продавати у США на початку 2023 року, її ціна — $349.
За матеріалами:
dev.ua
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