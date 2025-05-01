У США схвалили експорт зброї до України на $50 млн — Finance.ua

У США схвалили експорт зброї до України на $50 млн
Відповідне повідомлення про дозвіл на експорт оборонної продукції до України було направлено до Конгресу в середу.
У агентстві зазначили, що постачання мають відбуватися через програму Direct Commercial Sale (DCS) — контракти між іноземними суб’єктами та американськими компаніями, які отримали ліцензію на експорт товарів і послуг оборонного призначення.
Цей дозвіл — перший у своєму роді з моменту повернення Трампа до Білого дому.
За даними аналітиків, з 2015 до 2023 року США непомітно дозволили постійний експорт оборонної продукції та послуг до України на суму понад $1,6 млрд через DCS.
«Усі DCS працюють тихо, про них не оголошують публічно, як про продаж військової техніки за кордон», — сказав Колбі Бадвар, аналітик із питань безпеки дослідницької групи Tochnyi.
Він додав, що новина тут полягала в тому, що продаж американської зброї продовжується, попри всі прогнози Трампа щодо абсолютного припинення таких постачань в Україну.
Повідомлення про ліцензію на продаж на суму $50 млн було подано до Конгресу через Закон про контроль над експортом озброєнь — закон, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт товарів і послуг оборонного призначення.
У Kyiv Post розповіли, що запропонований продаж охоплює експорт оборонної продукції, зокрема технічні дані, та оборонні послуги до України.
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