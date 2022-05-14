У США пригрозили банкам, які допомагатимуть рф обходити санкції — Finance.ua

У США пригрозили банкам, які допомагатимуть рф обходити санкції

Вчора 09:50

У Міністерстві фінансів США зустрілися з іноземними банками, аби попередити їх, що у разі допомоги рф обійти санкцій, вони самі можуть потрапити під американські заходи.

Про це повідомляє пресслужба Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Заступник міністра фінансів Воллі Адейємо наголосив, що Мінфін США зосереджується на тому, аби попередити ухилення Росією накладених санкцій.

Посадовець наголосив, що за допомогу росії банки також можуть потрапити під американські санкцій за надання матеріальної підтримки суб’єкту санкцій.

Управління контролю за іноземними активами, до сфери відповідальності якого входить накладення та імплементація санкцій, очікує, що банки «проведуть власну належну перевірку», щоб переконатися, що вони не здійснюють операції з підсанкційними особами чи компаніями.

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