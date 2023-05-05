У США пройшло найбільше IPO з 2021 року: на біржу вийшов підрозділ Johnson & Johnson — Finance.ua
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У США пройшло найбільше IPO з 2021 року: на біржу вийшов підрозділ Johnson & Johnson

Фондовий ринок
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У США пройшло найбільше IPO з 2021 року: на біржу вийшов підрозділ Johnson & Johnson
У США пройшло найбільше IPO з 2021 року: на біржу вийшов підрозділ Johnson & Johnson
У США в четвер пройшло найбільше публічне розміщення акцій (IPO) з кінця 2021 року — на біржу вийшла компанія Kenvue Inc — підрозділ Johnson & Johnson, що займається споживчими товарами для здоров’я.
Про це пише Reuters.
Kenvue виробляє такі бренди, як пластир Band-Aid, ополіскувач для рота Listerine, таблетки Tylenol (парацетамол), шампунь Johnson’s Baby тощо.
Kenvue отримав оцінку близько 47 млрд доларів — це найбільше первинне публічним розміщення акцій (IPO) в США з кінця 2021 року.
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«У середу J&J продала 172,8 мільйона акцій, щоб залучити 3,8 мільярда доларів, і заявила, що продовжуватиме володіти часткою близько 91% в Kenvue», — йдеться у повідомленні.
Хоча угода з Kenvue є найбільшим IPO з моменту запуску виробника електромобілів Rivian Automotive Inc, який розмістив свої акції на біржі Nasdaq наприкінці 2021 року, консультанти угоди попереджають, що ринки акціонерного капіталу можуть не відновитися в найближчому майбутньому, додає агентство.
Goldman Sachs, J.P. Morgan та BofA Securities виступили провідними андеррайтерами пропозиції Kenvue.
За матеріалами:
Економічна Правда
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