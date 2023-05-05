У США пройшло найбільше IPO з 2021 року: на біржу вийшов підрозділ Johnson & Johnson — Finance.ua

У США пройшло найбільше IPO з 2021 року: на біржу вийшов підрозділ Johnson & Johnson Сьогодні 13:21 — Фондовий ринок

У США пройшло найбільше IPO з 2021 року: на біржу вийшов підрозділ Johnson & Johnson

У США в четвер пройшло найбільше публічне розміщення акцій (IPO) з кінця 2021 року — на біржу вийшла компанія Kenvue Inc — підрозділ Johnson & Johnson, що займається споживчими товарами для здоров’я.

Про це пише Reuters.

Kenvue виробляє такі бренди, як пластир Band-Aid, ополіскувач для рота Listerine, таблетки Tylenol (парацетамол), шампунь Johnson’s Baby тощо.

Kenvue отримав оцінку близько 47 млрд доларів — це найбільше первинне публічним розміщення акцій (IPO) в США з кінця 2021 року.

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«У середу J&J продала 172,8 мільйона акцій, щоб залучити 3,8 мільярда доларів, і заявила, що продовжуватиме володіти часткою близько 91% в Kenvue», — йдеться у повідомленні.

Хоча угода з Kenvue є найбільшим IPO з моменту запуску виробника електромобілів Rivian Automotive Inc, який розмістив свої акції на біржі Nasdaq наприкінці 2021 року, консультанти угоди попереджають, що ринки акціонерного капіталу можуть не відновитися в найближчому майбутньому, додає агентство.

Goldman Sachs, J.P. Morgan та BofA Securities виступили провідними андеррайтерами пропозиції Kenvue.

Економічна Правда За матеріалами:

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