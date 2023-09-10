У США продовжити водійські права або зареєструвати авто можна за BTC — Finance.ua

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У США продовжити водійські права або зареєструвати авто можна за BTC

Криптовалюта
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У США продовжити водійські права або зареєструвати авто можна за BTC
У США продовжити водійські права або зареєструвати авто можна за BTC, Фото: bitcoinmagazine.ua
Жителі штату Колорадо для подовження прав водія, ідентифікаційних карт і реєстрації транспортних засобів тепер можуть розрахуватися з Управлінням автотранспорту (DMV) у біткоїнах та криптовалютах через платіжну систему PayPal.
Про це повідомляє Bitcoin Magazine.
«У DMV ми постійно шукаємо способи поліпшити обслуговування мешканців штату Колорадо та використовувати технології для надання наших послуг. Ця нова можливість оплати через інтернет криптовалютою — ще один спосіб, за допомогою якого DMV надає інноваційні та зручні послуги нашим клієнтам», — заявила старша директорка управління Електра Бастл.

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Клієнти мають обрати варіант оплати у BTC, відтак їх перенаправить на сайт PayPal для завершення транзакції. Потім біткоїни конвертуються в долари, покриваючи загальну суму, що підлягає оплаті, а також відповідні збори, після чого перераховується у DMV.
Важливо зауважити, що у разі використання біткоїнів стягується комісія за обслуговування, що становить $1 + 1,83% від загальної суми зборів DMV. Крім того, PayPal може застосовувати свої власні збори. Зараз PayPal є єдиним провайдером, який приймає онлайн-платежі у DMV.

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За матеріалами:
bitcoinmagazine.ua
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