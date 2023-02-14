У США презентували нового конкурента Tesla Cybertruck із запасом ходу до 800 км (відео) — Finance.ua

У США презентували нового конкурента Tesla Cybertruck із запасом ходу до 800 км (відео) 14.02.2023, 00:33 — Технології&Авто

У США презентували нового конкурента Tesla Cybertruck із запасом ходу до 800 км (відео)

Опубліковано фото та відео Ram 1500 REV 2024. Серійний варіант електропікапа презентували публіці онлайн – у рекламному ролику під час Супербоулу (фіналу чемпіонату з американського футболу NFL). Модель надійде у виробництво з 2024 року, але вже доступна для попереднього замовлення з передоплатою 100 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Новий Ram 1500 REV кардинально змінився в порівнянні з представленим у січні передсерійним концепт-каром. Від авангардного дизайну прототипу мало що залишилося - збережені хіба що характерні довгасті фари та логотип Ram з діодним підсвічуванням.

За дизайном електромобіль Ram 1500 REV нагадує стандартні бензинові пікапи марки та відрізняється від них оформленням передньої частини, оптикою та бамперами.

Салон авто показали лише частково. Електрокар має віртуальну панель приладів і великий тачскрин, а окремий екран передбачений для переднього пасажира.

Характеристики Ram 1500 REV поки що тримають у секреті. Відомо лише, що пікап побудований на новій платформі STLA концерну Stellantis та отримає 800-вольтну силову установку. Він зможе буксирувати причіп вагою понад 4,5 тонни, а запас ходу в топовій версії складе близько 800 км.

Також електрокар підтримуватиме швидку зарядку потужністю до 350 кВт – у такому режимі за 10 хвилин можна буде поповнити запас ходу на 160 км.

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