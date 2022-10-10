У США презентували «Білль про права» для штучного інтелекту, який має на меті «захистити» громадян від нейромереж — Finance.ua

У США презентували «Білль про права» для штучного інтелекту, який має на меті «захистити» громадян від нейромереж Вчора 02:48 — Технології&Авто

У США презентували «Білль про права» для штучного інтелекту, який має на меті «захистити» громадян від нейромереж

У міру того, як ШІ продовжує розвиватися і стає все більшою частиною людського життя, з’являється чимало думок про те, що ця галузь потребує регулювання. Білий дім погоджується з таким твердженням, випускаючи «білль про права», присвячений винятково штучному інтелекту.

Було б величезним применшенням сказати, що ШІ не вплинув на наше життя. Віртуальні асистенти, такі як Alexa та Siri, інтегровані у багато пристроїв, з якими люди взаємодіють щодня. Транспортні засоби, не обмежуючись моделями Tesla, використовують машинне навчання, щоб навчити ШІ керувати автомобілем. Виробничі роботи також стали важливою частиною багатьох бізнесів.

Деякі люди розглядають ШІ як революційний прорив, що спрощує повсякденне життя, а інші, навпаки, вважають штучний інтелект небезпечним, лякаючим або навіть потенційним «роботом, який планує захопити світ». Однак більшість погоджуються з тим, що в галузі ШІ мають бути свої правила або «принципи», яких розробники повинні дотримуватися при створенні своїх систем.

Минулого року головний науковий радник Білого дому Ерік Ландер розробив «білль про права» виключно для штучного інтелекту, сподіваючись обмежити будь-яку потенційну шкоду, яку він може завдати, а раніше цього тижня Білий дім офіційно опублікував її.

Ось 5 основних принципів закону для ШІ:

Користувачі повинні бути захищені від небезпечних або неефективних автоматизованих систем.

Дискримінаційне використання алгоритмів ШІ має бути заборонено, а інструменти мають розроблятися «зважаючи на справедливість».

Компанії повинні вбудовувати засоби захисту конфіденційності в продукти, щоб запобігти зловживанням даними, а користувачі повинні мати «інформацію» щодо того, як використовуються їхні дані.

Системи повинні бути прозорими, щоб користувачі «знали, що використовується автоматизована система» і розуміли, як це впливає на них.

Користувачі повинні мати можливість «відмовитись від автоматизованих систем на користь людської альтернативи, де це доречно».

Алондра Нельсон, заступник директора з науки та товариства Білого дому, у коментарі Washington Post, сказала , що законопроєкт просто «встановлює маркер для захисту». Анонімний представник Білого дому заявив, що ці плани є «закликом до дії, проте роботи ще багато».

Оскільки законопроєкт про штучний інтелект перебуває «на узгодженні», компанії поки що можуть ігнорувати його. Однак до моменту, коли Конгрес США наважиться забезпечити захист, викладений у цих планах, можуть пройти роки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.