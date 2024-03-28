У США представили новий Mini Cooper (фото) — Finance.ua
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У США представили новий Mini Cooper (фото)

Технології&Авто
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У США представили новий Mini Cooper (фото)
У США представили новий Mini Cooper (фото), Фото: CarBuzz
Британський автовиробник Mini, що належить BMW Group, представив новий автомобіль 2025 Mini Cooper S для американського ринку.
Про це повідомляє CarBuzz.
Зазначається, що автомобіль оснащений 2-літровим турбодвигуном потужністю 201 кінська сила та крутним моментом у 221 Нм, що дає йому можливість розігнатися з нуля до 96 км за годину за 6,3 секунди.
Потужність передається на передні колеса через семиступінчату автоматичну коробку передач.
Фото: CarBuzz
Фото: CarBuzz
Ціна Mini Cooper S 2025 року в США стартує від 32 200 доларів. Попри те, що він менший за розміром за свого минулорічного попередника, новий Cooper S дорожчий за модель 2024 року на 3 100 доларів.
Додаткові опції та пакети можуть значно підвищити ціну Cooper S, причому повністю оснащена версія коштує вже близько 40 000 доларів США.
Майбутні власники зможуть обрати екземпляр 2025 Mini Cooper S із фарбуванням зовнішньої сторони одним з восьми кольорів.
Дводверний автомобіль вже нині доступний для замовлення, очікується, що він надійде в дилерські центри в травні.
За матеріалами:
Укрінформ
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