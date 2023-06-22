У США представили доступний компактний пікап з багатим оснащенням (фото) — Finance.ua

У США представили доступний компактний пікап з багатим оснащенням (фото) 22.06.2023, 01:20 — Технології&Авто

У США представили доступний компактний пікап з багатим оснащенням (фото), Фото: Stellantis

У Бразилії відбулася презентація нового компактного пікапа Ram Rampage. Модель отримала стильний дизайн і пропонує багатше оснащення, ніж у конкурентів.

Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Ram Rampage отримав дизайн у стилі старших моделей бренду. Спереду розташовані велика решітка радіатора та вузькі фари.

Модель буде запропонована лише у чотиридверному виконанні. Новинка конкуруватиме з Fiat Toro, Ford Maverick та Chevrolet Montana.

Габарити Ram Rampage:

довжина — 5030 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 2990 мм;

дорожній просвіт — 264 мм.

Ram Rampage буде доступний з 2,0-літровим турбодизелем потужністю 168 к.с. і 380 Нм крутного моменту. Також пікап можна оснастити 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 268 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

Фото: Stellantis

Всі двигуни працюють у парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач. До базової комплектації входить система повного приводу.

Дизельні версії пікапа зможуть перевозити до 1015 кг вантажу. Бензинові модифікації мають обмеження 750 кг. Об'єм вантажної платформи складає 980 літрів.

В інтер'єрі встановлені цифрова панель приладів та великий дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Як опції доступні контурне підсвічування салону, звукова система Harman Kardon та сидіння водія з електронними регулюваннями.

Фото: Stellantis

Базова версія Rebel з турбодизелем буде доступна за 45 866 доларів. За цю модифікацію з бензиновим двигуном доведеться заплатити 47 777 доларів.

Дорожча комплектація Laramie з бензиновим двигуном коштуватиме 49 689 доларів. Топова версія R/T доступна за 51 600 доларів.

Новинка надійде у продаж уже з 22 червня. Модель спочатку можна буде купити тільки в країнах Південної Америки.

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