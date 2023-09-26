У США представлений недорогий електромотоцикл для бездоріжжя за $5000 (фото, відео) — Finance.ua
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У США представлений недорогий електромотоцикл для бездоріжжя за $5000 (фото, відео)

Технології&Авто
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У США представлений недорогий електромотоцикл для бездоріжжя за $5000 (фото, відео)
У США представлений недорогий електромотоцикл для бездоріжжя за $5000 (фото, відео)
Американський стартап Rawrr презентував свою дебютну модель — легкий електричний мотоцикл Mantis. Він надходить у продаж за ціною від 4999 доларів.
Про неї розповіли на сайті виробника.
Новий Rawrr Mantis — один із перших представників сегмента електричних ендуро (кросових мотоциклів). Він отримав позашляхову гуму, високо підняті крила і посилену підвіску з робочим ходом 200 мм. Кліренс мотоцикла становить 310 мм.
В основі електробайка лежить легка і міцна алюмінієва рама. Він важить лише 75 кг. Оснащення включає цифровий щиток приладів.
У США представлений недорогий електромотоцикл для бездоріжжя за $5000 (фото, відео)
Електричний мотоцикл Rawrr Mantis отримав мотор потужністю 10 к. с. (7,5 кВт) і з обертовим моментом у 50 Н∙м. Максимальна швидкість становить 80,5 км/год.
Літій-іонну батарею для Rawrr Mantis поставляє Samsung. Її ємність становить 35 А∙год, а запас ходу електробайка досягає 120 км. Зарядка в домашніх умовах займає від 3 до 6 годин.
На випробуваннях прототипи Rawrr Mantis пройшли 20 000 км. Крім того, електробайк протестував шестиразовий чемпіон Африки з мотокросу Калеб Теннант.
За матеріалами:
Фокус
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