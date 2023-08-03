У США показали незвичайний мініатюрний автомобіль (фото) — Finance.ua
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У США показали незвичайний мініатюрний автомобіль (фото)

Технології&Авто
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У США показали незвичайний мініатюрний автомобіль (фото)
У США показали незвичайний мініатюрний автомобіль (фото)
На аукціоні Cars & Bids продали незвичайний мініатюрний автомобіль Corbin Sparrow 2000 року. Загалом було побудовано 300 екземплярів цієї моделі.
Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.
Corbin Sparrow є одномісним мікроавтомобілем від нині неіснуючої компанії. Цей екземпляр провів деякий час в Автомобільному музеї Петерсена.
Габарити Corbin Sparrow:
  • довжина — 2438 мм;
  • ширина — 1219 мм;
  • висота — 1448 мм;
  • колісна база — 1829 мм.
Фото: Cars and Bids
Фото: Cars and Bids
Мікроавтомобіль важить лише 610 кг. Усередині встановлено тільки одне крісло, але передбачено і невеликий багажник.
На автомобіль встановлено 13-дюймові колісні диски. За ними розташовані високопродуктивні гальма Wilwood.
Мікроавтомобіль оснащений електромотором потужністю 27 к.с. Максимальна швидкість становить 121 км/год. На одному заряді електрокар здатний проїхати до 80 км.
Фото: Cars and Bids
Фото: Cars and Bids
Corbin Sparrow має непоганий стан, але акумуляторна батарея потребує заміни. Пробіг авто становить близько 2736 км.
Автомобіль пішов з молотка за 6911 доларів. Невідомо, що планує робити з ним новий власник.
За матеріалами:
Фокус
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