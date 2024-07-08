У США почали будувати першу «розумну» дорогу — Finance.ua

У США почали будувати першу «розумну» дорогу 08.07.2024, 01:29 — Технології&Авто

У США почали будувати першу «розумну» дорогу

Стартап Cavnue, який підтримується компанією Alphabet, розпочав будівництво першої «розумної дороги» в США на тримильній ділянці автомагістралі 94 у Мічигані. Про це повідомляє Axios.

Цей пілотний проєкт розробляє систему відстеження для Департаменту транспорту штату Мічиган і водіїв на шосе, щоб інформувати про потенційні проблеми на дорозі, такі як перешкоди, аварії й затори.

Проєкт пілотної програми знаходиться між Енн-Арбором і Детройтом, а пізніше планується розширити «розумну дорогу» ще на 64 кілометри в шість етапів, які з’єднають обидва міста. Система працює за допомогою стовпів, що містять сенсорні модулі, обчислювальні модулі та комунікаційне обладнання.

Камери, розташовані вздовж дороги, контролюють стан проїжджої частини, аналізують зображення і надсилають сповіщення MDOT і підключеним водіям. Проєкт має на меті зменшити затори на дорогах, уникнути аварій і підвищити ефективність управління дорожнім рухом.

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