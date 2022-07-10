У США після відключення 3G абонентам почали безкоштовно роздавати телефони — Finance.ua
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У США після відключення 3G абонентам почали безкоштовно роздавати телефони

Особисті фінанси
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У США після відключення 3G абонентам почали безкоштовно роздавати телефони
У США після відключення 3G абонентам почали безкоштовно роздавати телефони
Американський Verizon готується закрити свою мережу 3G наприкінці цього року. Однак у нього залишилося чимало абонентів, які досі користуються мережами третього покоління та не мають апаратів, які підтримують нові технології. Тому Verizon почав надсилати цим клієнтам безкоштовний телефон-розкладачку з підтримкою 4G.
Згідно з сайтом Verizon, компанія надасть абонентам на вибір один із трьох телефонів: Orbic Journey V, TCL Flip Pro або Nokia 2720 V Flip. Роздрібна вартість кожного з цих пристроїв не перевищує 100 доларів.
Verizon каже, що клієнти можуть відмовитися від безкоштовного телефону-розкладачки 4G, зателефонувавши до служби підтримки. Апарати будуть автоматично активовані через 30 днів після надсилання, якщо клієнти не зроблять цього самостійно.
За матеріалами:
Kosatka.Media
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