У США пенсіонерів навчають взаємодії з криптовалютами та NFT — Finance.ua

У США пенсіонерів навчають взаємодії з криптовалютами та NFT Вчора 06:28 — Фінтех і Картки

У США пенсіонерів навчають взаємодії з криптовалютами та NFT

21-річного консультанта американської маркетингової компанії Quai Network Оуена Робертсона запросили прочитати лекцію для літніх людей в будинку пристарілих у місті Престон.

Консультант Quai Network, член правління блокчейн-ініціативи Mccombs і запрошений лектор Техаського університету відразу погодився.

«Спільнота людей похилого віку майже не має контакту з крипто-екосистемою, якщо їхні онуки їм про це не розкажуть», — зазначив хлопець.

Дебра Дікерсон, директор громадського дозвілля The Preston at Park Cities, розповіла, що одна з головних цілей таких лекцій — допомогти мешканцям пансіону покращити знання про загальну цифрову безпеку: «Ми хотіли залучити експерта, який би надав базове розуміння у сфері NFT та криптовалют, а також поінформував літніх людей про небезпеку, яку можуть принести технології. Ми хотіли, щоби лектор поділився знаннями про те, як розпізнавати інтернет-шахрайство, на яке часто ведуться люди похилого віку, і як покращити загальну цифрову безпеку».

Робертсон підкреслив, що хотів провести лекцію для пенсіонерів, оскільки знав, що люди похилого віку часто «надзвичайно вразливі до шахрайства».

Як бонус, відвідувачі лекції будуть мати власний NFT-токен — ним стане спільне селфі Оуена Робертсона зі слухачами лекторію.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

noworries За матеріалами:

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