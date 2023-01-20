У США оприлюднили план стратегічного нагляду за допомогою для України — Finance.ua

У США оприлюднили план стратегічного нагляду за допомогою для України Сьогодні 11:39 — Казна та Політика

У США оприлюднили план стратегічного нагляду за допомогою для України

Офіси генеральних інспекторів Пентагону США, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку оприлюднили Спільний стратегічний план нагляду на 2023 фінансовий рік щодо допомоги, яка надається Україні.

Про це повідомляє « Голос Америки ».

Конгресмени-республіканці Майкл Маккол і Майк Роджерс — очільники комітетів із закордонних справ та збройних сил — навздогін плану опублікували власну заяву на підтримку посилення нагляду за допомогою США Україні.

«Конгрес не може тільки виписувати чеки, ми також повинні забезпечити прозорість і ефективність використання американської допомоги у відповідності до інтересів національної безпеки США. Ми вітаємо щойно оприлюднений Спільний стратегічний план нагляду Генеральних інспекторів. Ми очікуємо почути від них висновки та рекомендації щодо того, як посилити нагляд за цими коштами та як своєчасно поповнити запаси США», — йдеться у заяві.

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Водночас, обоє закликали США та союзників терміново дати Україні зброю, яка їй необхідна.

«Настав час для урядів Байдена та Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників — танки Leopard, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути схвалені без зволікань», — вважають конгресмени.

Станом на 6 січня 2023 року наглядові органи уряду США опублікували 14 звітів за період після початку повномасштабної війни, де викладені рекомендації щодо покращення внутрішнього контролю, зниження витрат та підвищення ефективності роботи.

З огляду на те, що у Палаті представників отримали більшість республіканці, серед яких є скептики підтримки України, вважається, що цього року буде більше активних дебатів щодо додаткових витрат та будуть прискіпливіше стежити за допомогою, яка виділяється Україні.

Теперішній спікер Палати представників Кевін Маккарті, який представляє Республіканську партію, раніше критикував демократів за нестачу контролю над допомогою Україні і говорив, що більше «необмежених чеків» для України не буде. У Демократичній партії назвали цю заяву намаганням «заспокоїти крайніх правих».

Економічна Правда За матеріалами:

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