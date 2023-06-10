У США навчились виробляти автомобільне пальне з молока — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США навчились виробляти автомобільне пальне з молока

Технології&Авто
35
У США винайшли нове екологічно чисте біопаливо. Новий вид пального виготовляють зі звичайного коров’ячого молока.
Про це повідомляє MMR із посиланням на Automotive News.
Як стало відомо, біопаливо розробили власники молочних ферм з американського штату Мічиган. Виготовляють його із молочного пермеату — побічного продукту фільтрації молока.
Пермеат містить у собі лактозу, а також вітаміни та мінерали. З нього в деяких країнах виробляють низьковуглецевий етиловий спирт. Саме такий біоетанол можна використовувати як паливо для бензинових двигунів внутрішнього згоряння.
Наразі відомо, що в Сполучених Штатах збудують завод із перегонки молочного пермеату в біоетанол для авто. Підприємство зможе випускати по 8,3 мільйони літрів палива на рік.
Раніше повідомлялось, що з липня 2023 в Україні здорожчають усі види моторного палива. Так, оподаткування бензину зросте на 11 гривень за літр. Податкова складова для дизпалива зросте на 7 гривень за літр, а скрапленого газу — на 3 гривні. Таким чином, вартість бензину ймовірно підніметься до 60 гривень за літр, а дизелю — до 56 гривень.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.