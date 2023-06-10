У США навчились виробляти автомобільне пальне з молока — Finance.ua

У США навчились виробляти автомобільне пальне з молока Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

У США винайшли нове екологічно чисте біопаливо. Новий вид пального виготовляють зі звичайного коров’ячого молока.

Про це повідомляє MMR із посиланням на Automotive News.

Як стало відомо, біопаливо розробили власники молочних ферм з американського штату Мічиган. Виготовляють його із молочного пермеату — побічного продукту фільтрації молока.

Пермеат містить у собі лактозу, а також вітаміни та мінерали. З нього в деяких країнах виробляють низьковуглецевий етиловий спирт. Саме такий біоетанол можна використовувати як паливо для бензинових двигунів внутрішнього згоряння.

Наразі відомо, що в Сполучених Штатах збудують завод із перегонки молочного пермеату в біоетанол для авто. Підприємство зможе випускати по 8,3 мільйони літрів палива на рік.

Раніше повідомлялось, що з липня 2023 в Україні здорожчають усі види моторного палива. Так, оподаткування бензину зросте на 11 гривень за літр. Податкова складова для дизпалива зросте на 7 гривень за літр, а скрапленого газу — на 3 гривні. Таким чином, вартість бензину ймовірно підніметься до 60 гривень за літр, а дизелю — до 56 гривень.

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MMR За матеріалами:

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