У США дозволили тестові польоти триколісного летючого автомобіля — Finance.ua

У США дозволили тестові польоти триколісного летючого автомобіля Вчора 01:30 — Технології&Авто

У США дозволили тестові польоти триколісного летючого автомобіля, newatlas.com

Федеральне авіаційне управління США видало дозвіл компанії Samson Sky на початок тестування в повітрі триколісного летючого автомобіля Samson Switchblade.

Про це повідомляє New Atlas

Розробка Samson Switchblade велася 14 років. В автомобілі встановлено трициліндровий 1,6-літровий двигун потужністю 190 кінських сил.

При повному заповненні 125-літрового баку транспортний засіб здатний пролетіти до 724 кілометрів.

newatlas.com

У компанії заявляють, що крейсерська швидкість апарату дорівнює 257 км/год, а максимальна — 322 км/год. В разі його використання на дорозі максимальна швидкість не перевищуватиме 201 км/год.

Для зльоту триколісному летючому автомобілю знадобиться смуга завдовжки 335 метрів, а для посадки — 213 метрів.

Вартість одного екземпляра — від 150 тисяч доларів, і компанія вже отримала щонайменше 1670 попередніх замовлень.

Укрінформ За матеріалами:

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