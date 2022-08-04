У США дозволили тестові польоти триколісного летючого автомобіля — Finance.ua

У США дозволили тестові польоти триколісного летючого автомобіля
Федеральне авіаційне управління США видало дозвіл компанії Samson Sky на початок тестування в повітрі триколісного летючого автомобіля Samson Switchblade.
Про це повідомляє New Atlas.
Розробка Samson Switchblade велася 14 років. В автомобілі встановлено трициліндровий 1,6-літровий двигун потужністю 190 кінських сил.
При повному заповненні 125-літрового баку транспортний засіб здатний пролетіти до 724 кілометрів.
У компанії заявляють, що крейсерська швидкість апарату дорівнює 257 км/год, а максимальна — 322 км/год. В разі його використання на дорозі максимальна швидкість не перевищуватиме 201 км/год.
Для зльоту триколісному летючому автомобілю знадобиться смуга завдовжки 335 метрів, а для посадки — 213 метрів.
Вартість одного екземпляра — від 150 тисяч доларів, і компанія вже отримала щонайменше 1670 попередніх замовлень.
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