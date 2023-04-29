У США безпілотне таксі не підкорилося вимозі поліцейського (відео) — Finance.ua

У США безпілотне таксі не підкорилося вимозі поліцейського (відео) 29.04.2023, 01:00

Співробітник поліції попросив таксі звільнити дорогу та з’їхати на узбіччя, проте машина виявилася безпілотною.

Судячи з відео, яке знімали пасажири таксі, поліцейський зупинив мотоцикл перед машиною та жестами вимагав з’їхати на узбіччя, щоб звільнити місце для проїзду великому позашляховику. Проте таксі не рухалося.

Коли поліцейський підійшов до машини, пасажири спробували пояснити йому, що автомобіль безпілотний та керується не людиною, а електронікою. Чим закінчився інцидент, невідомо.

t4 За матеріалами:

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