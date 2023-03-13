У спільноті стурбовані крахом дружніх до криптовалют банків — Finance.ua

У спільноті стурбовані крахом дружніх до криптовалют банків Сьогодні 20:42 — Криптовалюта

Проблеми трьох банків — Silvergate Bank, Signature Bank і Silicon Valley Bank (SVB) — спричинили побоювання у криптовалютної спільноти щодо подальшої долі компаній, пов’язаних з індустрією.

Директор зі стратегії Coinshares Мельтем Демірорс висловила аналогічні побоювання. Вона наголосила, що «лише за тиждень криптовалюта в США втратила всі банки».

Криптоінвестор та блогер Ларк Девіс зазначив, що Signature Bank був «останнім великим банком», який обслуговував пов’язані з цифровими активами компанії.

На тлі ситуації у банківському секторі США співзасновник Castle Island Ventures Нік Картер спрогнозував можливе зниження ліквідності на ринку. В інтерв’ю CNBC він заявив, що платіжні системи SEN та Signet були ключовим джерелом фіату для багатьох фірм.

Керівник відділу з просування цифрових активів у Blockchain Association Джейк Червінскі зазначив, що закриття фінансових організацій створює «величезну прогалину» на крипторинку.

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