У «Слузі народу» хочуть запровадити обов’язковий депозит для агроекспортерів — Finance.ua

У «Слузі народу» хочуть запровадити обов’язковий депозит для агроекспортерів Сьогодні 20:02 — Кредит&Депозит

У «Слузі народу» хочуть запровадити обов’язковий депозит для агроекспортерів

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу», серед яких заступник очільника фракції монобільшості Андрій Мотовиловець, зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 8166 про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо запровадження спеціальних експортних процедур, яким пропонується запровадити обов’язковий депозит для юросіб, які займаються експортом пшениці.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» та визначити, що експорт пшениці, ячменя, кукурудзи, сої, ріпаку, насіння соняшнику, олії, макухи та шроту може здійснюватися лише після внесення на депозит у банку не менше ніж 15 % митної вартості партії товару

Звільняються від внесення експортного депозиту юридичні особи, сукупна сума всіх попередніх експортних депозитів яких становить більше 35 млн доларів США (і ця сума не перевищує 15 % митної вартості партії товару).

Після повернення валютної виручки в Україну депоновані кошти повертатимуться експортеру в повному обсязі, а у разі часткового повернення — пропорційно до повернутої суми;

Разом з тим, якщо експортер порушує строки для повернення валютної виручки, сума поповнення попереднього експортного депозиту перераховується до державного бюджету.

Змінами до Митного кодексу передбачається, що експорт пшениці можливий лише за умови наявності документа, який підтверджує внесення депозиту.

Як зазначається у пояснювальній записці, «ринок зерна активно використовується для „сірих“ схем з валютою, зокрема „сірим“ імпортом, та подальшої легалізації (відмивання) доходів через експорт сільськогосподарської продукції. Так, на ринку зерна масово поширені дії із закупівлі сільськогосподарської продукції за готівку, при цьому походження такої продукції є невідомими, з подальшим її експортом та бюджетним відшкодуванням ПДВ. Через це і Державний бюджет, і національна економіка зазнають значних втрат... Відсутність певних гарантій та додаткової відповідальності за неповернення валютної виручки (зокрема якщо експорт здійснюється компаніями- одноденками), призводить до того, що валюта просто не повертається в державу. А це, в свою чергу, впливає на стабільність курсу гривні та стан економіки України в цілому».

На думку авторів депозит для експортерів і можливість його стягнення в дохід бюджету сприятиме мінімізації зловживань при експорті аграрної продукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.