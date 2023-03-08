У Словаччині рекордно впала реальна зарплата — Finance.ua
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У Словаччині рекордно впала реальна зарплата

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За підсумками 2022 року розмір реальної середньої місячної заробітної плати в Словаччині знизився на 4.5%. Це максимальне падіння показника протягом за останні десять років, повідомляє місцеве Статистичне управління.
Зниження розміру реальної зарплати, яка враховує фактичний дохід із поправкою на інфляцію, було зафіксовано у всіх восьми регіонах країни та у всіх галузях економіки. Найбільш сильним воно виявилося у сферах охорони здоров’я та соціального захисту (9.1%) та освіти (7.2%). Найменше розмір реальної зарплати впав у сфері мистецтва, розваг та відпочинку (0.4%) та будівництва (1%).
Водночас, середній розмір номінальних зарплат у Словаччині за підсумками 2022 року зріс відразу на 7.7%, склавши 1 304 євро. Проте навіть таке значне зростання не зуміло наздогнати високий рівень інфляції в країні.
Найвищою залишається середня зарплата у Братиславському краї — 2022 року вона становила 1 599 євро. Найнижчий дохід продовжують зберігати жителі Прешівського краю — там його розмір знаходиться на позначці 1011 євро.

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За матеріалами:
uamedia
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