У Сільпо розповіли про втрати, перезапуск точок у Києві та відновлення доставки продуктів — Finance.ua

У Сільпо розповіли про втрати, перезапуск точок у Києві та відновлення доставки продуктів

Вчора 18:35 — Фондовий ринок

У Сільпо розповіли про втрати, перезапуск точок у Києві та відновлення доставки продуктів

В Україні продовжують роботу 260 магазинів мережі Сільпо, які забезпечують робочими місцями понад 34 тис. українців.

Як повідомили в компанії, 68 магазинів мережі наразі закриті (5807 робочих місць), 23 з них зруйновані (2102 робочі місця), з деякими поки що немає зв’язку, порушені ланцюжки поставки та стабільність асортименту, кількість робочих годин у магазинах скорочено майже на 20%.

Також у Сільпо додали, що склад мережі із замороженими продуктами у Броварах було знищено, а склад у Харкові довелося закрити. Також мережа була змушена майже повністю зупинити власне виробництво продуктів харчування, хоча деякі лінії вдалося евакуювати та запустити на заході України.

«Команда Сільпо посилено працює над відновленням. Протягом 2−3 тижнів плануємо відкрити від 20 до 30 магазинів у Києві та на звільнених територіях», — сказано в повідомленні.

Також Сільпо відновила послугу самовивозу з магазинів.

«Відновлюємо самовивіз у всіх містах, де працюють супермаркети Сільпо. Ви можете замовити самовивіз як для себе, так і для своїх рідних та близьких, переконавшись на сайті Сільпо, що вибраний вами магазин працює», — повідомили в компанії, додавши, що для деяких товарів соціальної групи можливі обмеження у кількості.

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