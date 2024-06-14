У січні-травні Мінфін продав ОВДП на 139,1 млрд гривень, $764 млн та €671 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У січні-травні Мінфін продав ОВДП на 139,1 млрд гривень, $764 млн та €671 млн

Казна та Політика
1
У січні-травні поточного року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 139,1 млрд гривень, 764 млн доларів і 671 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Про це свідчать дані Національного банку.
Мінфін розмістив гривневі держоблігації на 139,062 млн гривень, що на 16,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також було розміщено папери на 764 млн доларів та 671 млн євро, що відповідно на 50,2% менше та на 32,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 16,9% річних, у доларах — 4,7% річних, у євро — 3,0% річних.
Як повідомляли Українські Новини, у 2023 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 401,8 млрд гривень, 3 688 млн доларів і 736 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
У 2022 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 164,4 млрд гривень, 2 089 млн доларів і 984 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
У 2021 році Мінфін залучив до держбюджету 287,9 млрд гривень, 3 096 млн доларів та 783 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.
2020 року Мінфін залучив до держбюджету 258,8 млрд гривень, 3,9 млрд доларів і 845 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили 1,68 трлн гривень, або 73,7% від запланованих на цей період.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.