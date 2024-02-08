У січні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 29,8% — Finance.ua

У січні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 29,8% Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

У січні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 29,8%

У січні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із груднем на 29,8% до 4,781 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у січні склав 4 781 316 767,60 гривень, а загальна кількість угод — 19 351.

У структурі торгів за січень 2024 року на державні облігації (ОВДП) припало 94,52% сумарного обороту або 4 519 509 803,03 гривень; 0,02% на акції або 769 031,20 гривень; на інвестиційні сертифікати 0,08% або 3 728 718,82 гривень; на іноземні цінні папери 4,21% або 201 513 181,92 гривень; на корпоративні облігації 1,17% або 55 796 032,63 гривень.

У січні Індекс українських акцій (Індекс UX) зменшився на 7,4% з 1 685,73 до 1 560,31 пункта.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у січні були: ПІФ Інжур Оушен, іс (1,853 млн гривень); ПІФ нерухомості ІНЖУР СУПЕРМАРКЕТ, іс (1,025 млн гривень) та ЗНКІФ Перший український аграрний фонд, АТ (0,621 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у січні були: 228 811 ОВДП, погашення 30.09.2026 (1 136,8 млн гривень); 229 116, ОВДП, погашення 24.02.2027 (527,5 млн гривень) та 228 449, ОВДП, погашення 18.06.2025 (350 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у січні стали: УНІВЕР КАПІТАЛ, Драгон Капітал та Навігатор-Інвест.

Провідними операторами ринку облігацій у січні стали: СКАЙ БАНК, ОТП БАНК та ПРИВАТБАНК.

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у січні стали: УНІВЕР КАПІТАЛ, ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» та Драгон Капітал.

Довідка Finance.ua:

«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

Стартувавши в березні 2009 року, біржа з перших місяців стала лідером українського біржового ринку, першою запустивши ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо і строковий ринок.

Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на «Українській біржі» 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам. Сьогодні в Індексний кошик входять 6 найбільш ліквідних акцій.

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