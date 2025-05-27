У Швейцарії надрукували на 3D-принтері найвищу в світі вежу — Finance.ua

У Швейцарії надрукували на 3D-принтері найвищу в світі вежу Вчора 04:11 — Технології&Авто

У Швейцарії надрукували на 3D-принтері найвищу в світі вежу

У швейцарському селі Муленьс, що розташоване в Альпах, завершено будівництво унікальної архітектурної споруди — вежі Tor Alva, яка стала найвищою у світі будівлею, створеною за допомогою 3D-друку.

30 метрів, а головним конструктивним елементом є 32 скручені гвинтами порожнисті колони, надруковані на 3D-принтері. Її будівництво тривало 5 місяців, а сам процес друку окремих частин зайняв 900 годин. Як пише Dezeen, Tor Alva або Біла Вежа була зведена на місці колишньої кузні. Її дизайн нагадує багатошаровий торт, що є відсилкою до історії кондитерів цього регіону. Висота вежі сягаєа головним конструктивним елементом є 32 скручені гвинтами порожнисті колони, надруковані на 3D-принтері.

Вежа має модульну конструкцію, що дозволяє розбирати її та переміщати в інше місце. Вона складається з 4 поверхів, де останній слугуватиме оглядовим майданчиком та сценою для виступів.

Проєкт реалізовано Культурним фондом Origen у співпраці зі Швейцарською вищою технічною школою Цюриха (ETH). За даними NZZ, будівництво вежі коштувало 4,5 мільйона франків, що перевищило початковий бюджет більш ніж удвічі.

Tor Alva буде доступною для туристів, а вартість екскурсії складатиме 100 франків, включаючи подорож та частування десертом. Однак споруда стоятиме у Муленьсі лише п’ять років, щоб привернути увагу до цього вимираючого села, побудованого в 19 столітті, в якому зараз проживає 12 людей. Далі її планують демонтувати та встановити в іншому місці.

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