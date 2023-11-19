У Швеції створили надпотужний гіперкар, що працює на біопаливі (фото) — Finance.ua
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У Швеції створили надпотужний гіперкар, що працює на біопаливі (фото)

Технології&Авто
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У Швеції створили надпотужний гіперкар, що працює на біопаливі (фото)
У Швеції створили надпотужний гіперкар, що працює на біопаливі (фото), Фото: Koenigsegg
Шведський бренд Koenigsegg представив унікальний гіперкар Jesko Plus. Ця версія має кілька відмінностей від стандартної моделі.
Про це розповіли на сайті CarBuzz.
Koenigsegg Jesko Plus зовні майже не відрізняється від гіперкара в модифікації Attack. Поруч із назвою моделі на кузові з’явився напис «Plus».
Як і стандартна модель, цей гіперкар отримав масивний сплітер спереду і компактні фари. На кузові є безліч аеродинамічних елементів.
Ззаду встановлено велике активне антикрило. Воно може змінювати кут нахилу залежно від ситуації на дорозі.
Фото: Koenigsegg
Фото: Koenigsegg
Перший у світі Koenigsegg Jesko Plus пофарбований у перлинно-зелений колір із білими акцентами Crystal White. На авто встановлені колісні диски AirCore Carbon, які повністю виготовлені з вуглецевого волокна.
Інтер'єр виконаний у чорному і сірому кольорах з білими акцентами. Усередині присутнє оздоблення зі шкіри Desiato з окантовкою Snow.
Koenigsegg Jesko Plus отримав опцію Environmental Power Upgrade, яка дає змогу його двигуну працювати на біопаливі E85. Завдяки цьому потужність 5,0-літрового турбованого двигуна збільшується з 1280 до 1600 к.с. Він працює в парі з 9-ступінчастою секвентальною КПП.
Розгін від 0 до 100 км/год займає приблизно 2,5 секунди. Максимальна швидкість становить понад 400 км/год.
Загалом буде випущено 125 гіперкарів Koenigsegg Jesko. Вартість моделі обговорюється з кожним клієнтом індивідуально.
За матеріалами:
Фокус
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