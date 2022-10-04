У Швеції навчилися друкувати мікроелектроніку на 3D-принтерах — Finance.ua

У Швеції навчилися друкувати мікроелектроніку на 3D-принтерах Вчора 03:29 — Технології&Авто

У Швеції навчилися друкувати мікроелектроніку на 3D-принтерах, www.kth.se

Фахівці шведського Королівського технологічного інституту представили новий метод виготовлення електронних схем та сенсорів для їх використання у робототехніці різних типів.

«Щойно розроблена технологія 3D-друку може бути вигідною за ціною для виготовлення спеціальних електронних „механізмів“, які можуть бути розміром у комаху та використовуватися у сучасних пристроях робототехніки, у медичних приладах та в інших сферах», — йдеться у повідомленні.

Цей технологічний прорив може суттєво змінити «правила гри» у виготовленні таких електронних пристроїв мікроелектроніки (MEMS). Ці мініатюрні пристрої масовано виробляються для використання у багатьох електронних пристроях, від мобільних телефонів до автомобільної техніки, а також в авіаційній промисловості та у машинобудуванні.

Як зазначається, дослідники розробили нову технологію на вже винайдених принципах двофотонної полімеризації, яка дозволяє виробляти дуже дрібні об’єкти розміром у кілька сотень нанометрів, але не має сенсорних якостей. Для формування перетворюючих елементів у цьому методі використовується техніка, що називається тіньовим маскуванням, яка дозволяє створювати контактні елементи шляхом мікроскопічного напилювання металу-провідника. Цей метод дозволяє протягом кількох годин виробляти десятки малих електронних форм з використанням відносно недорогих виробничих пристроїв.

На переконання авторів винаходу, новий спосіб дозволить виробляти багато тисяч елементів мікроелектроніки на рік, хоча раніше таке виробництво було дуже витратним за часом, а з використанням звичайних напівпровідників вартість таких виробів могла сягати багатьох тисяч доларів.

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