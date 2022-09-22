У штаті Колорадо впровадили оплату податків у криптовалютах — Finance.ua

У штаті Колорадо впровадили оплату податків у криптовалютах
Колорадо став першим штатом США, який почав приймати криптовалюти для сплати податків.
Про впровадження нового способу оплати оголосив губернатор штату Джаред Поліс на Тижні стартапів в Денвері, згідно з повідомленням Axios Denver.
Згідно джерелу, громадяни можуть використовувати криптовалюти BTC, ETH, BCH, LTC для сплати індивідуального прибуткового податку, податку на прибуток підприємств, податку з продажу та використання, податку на доходи фізичних осіб, податку на видобуток корисних копалин та акцизного податку на паливо.
Повідомляється, що користувачі, які зацікавлені в тому, щоб сплатити податки в криптовалюті обов’язково повинні використовувати обліковий запис PayPal.
«Громадяни можуть провести оплату тільки через особисті рахунки PayPal», — уточнює Департамент доходів штату Колорадо, додаючи, що користувач повинен мати всю вартість свого рахунку в одній криптовалюті в своєму хабі PayPal Cryptocurrencies Hub.
З громадян, які сплачують податки в криптовалюті, буде стягуватися додатково 1 долар плюс 1,83% від суми платежу у вигляді комісії.
Американські штати змагаються за звання найбільш сприятливої для криптовалют юрисдикції, оскільки вони прагнуть залучити працівників та підприємства нової віддаленої економіки.
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