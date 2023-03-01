У Штатах розглядають можливість постачання скрапленого газу Україні — Finance.ua

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У Штатах розглядають можливість постачання скрапленого газу Україні

Енергетика
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У Штатах розглядають можливість постачання скрапленого газу Україні
У Штатах розглядають можливість постачання скрапленого газу Україні
Американська компанія Sustainable Solutions готує два проєкти щодо постачання Україні скрапленого газу. Вже орендовано плавучий термінал, який, як планується, буде розташовуватися біля узбережжя Естонії.
Про це розповів генеральний директор Sustainable Solutions Еміль Пенья в коментарі «ЄП». Він зазначив, що є два танкери, які обслуговуватимуть плавучий термінал для України.
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Пенья додав, що газовий проєкт має стартувати вже до жовтня 2023 року.
«Частину газу вже готова викупити Естонія, ще частину — Латвія. Однак більшу частину ми готові запропонувати Україні», — сказав гендиректор компанії.
Наступного тижня в Х’юстон (Техас, США) має прибути керівництво НАК «Нафтогаз України» та будуть проведені переговори. При цьому в Sustainable Solutions зазначили, що другий проєкт може бути реалізований вже в найближчі місяці цього року.
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Як вказується, проєкт передбачає постачання скрапленого газу спеціальними вантажними авто, оснащеними пристроями для регазифікації палива. Такі перевезення популярні в Сполучених Штатах та Європі.
«Наскільки відомо, такі послуги надає лише одна компанія. Наразі ми готові орендувати 10 таких машин, проте в майбутньому їхня кількість може бути збільшена», — повідомив Пенья.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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