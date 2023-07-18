У «СЕТАМ» розповіли, скільки грошей заробили для держави та продавців за пів року — Finance.ua
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У «СЕТАМ» розповіли, скільки грошей заробили для держави та продавців за пів року

Казна та Політика
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Державним підприємством «СЕТАМ» (Міністерства юстиції) на електронному аукціоні OpenMarket було реалізовано майна на 753,3 млн грн у першому півріччі 2023 року.
Про це Finance.ua повідомила пресслужба відомства.
З початку року через систему було проведено 2074 успішні аукціони. Завдяки конкуренції на торгах, наші продавці додатково отримали понад 76,6 млн грн. Арештованого майна було реалізовано на 610,4 млн грн, а в рамках добровільного продажу (переважно продаж банківського майна) на 142,9 млн грн.
У «СЕТАМ» розповіли, скільки грошей заробили для держави та продавців за пів року
«За ці пів року ми реалізували безліч лотів, серед яких адміністративно-складський комплекс у Київській області, права вимоги за проблемними кредитами від Ощадбанку, судно VASYL FRANKO, офісні та комерційні приміщення і навіть бар-ресторан у вигляді корабля. Також ми успішно реалізували права на розміщення тимчасових споруд в парку ім. М. Чекмана, м. Хмельницький. Запрошую й інших продавців звертатися до нас та наслідувати такий приклад ефективної співпраці», — наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.
Нагадаємо, аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 20,7 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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