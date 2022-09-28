У серпні Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 1,3 млрд грн — Finance.ua
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У серпні Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 1,3 млрд грн

Кредит&Депозит
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У серпні Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 1,3 млрд грн
У серпні Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 1,3 млрд грн
На початок вересня 2022 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 51 банку і завершив ліквідацію 50 банків.
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
У серпні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 1,287 млрд грн. Загалом у січні-серпні поточного року вкладники банків, що ліквідуються Фондом, отримали гарантоване відшкодування на суму 4,187 млрд грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків

У серпні Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 1,3 млрд грн
Станом на 1 вересня 2022 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 95,166 млрд грн.
До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4,686 млрд грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.
Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 99,853 млрд грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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