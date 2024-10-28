У Sense SuperApp інтегровано нову програму лояльності — Finance.ua
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У Sense SuperApp інтегровано нову програму лояльності

Особисті фінанси
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Sense Bank сьогодні оголосив про запуск нової програми лояльності в партнерстві з мережею автозаправних комплексів WOG. У рамках цієї ініціативи, клієнти банку зможуть користуватися програмою лояльності Pride безпосередньо у своєму мобільному застосунку Sense SuperApp завдяки інтеграції з платформою Deeployalty.
У Sense SuperApp інтегровано нову програму лояльності
Згідно з повідомленням банку, нова функція дозволяє користувачам з SenseSuperApp не лише оплачувати пальне та купувати каву, але й автоматично накопичувати бонуси та отримувати знижки без жодних додаткових зусиль. Кожна покупка робить щоденні витрати ще приємнішими.
«Ми з радістю представляємо цю ініціативу, яка демонструє наше прагнення забезпечити клієнтам нові можливості для вигідних покупок. Інтеграція з WOG — це ще один крок до того, щоб зробити фінансові послуги більш доступними та зручними для кожного користувача,» — Олександр Поддєрьогін, начальник Управління транзакційних продуктів Sense Bank.
Клієнти можуть скористатися новими перевагами, перейшовши до Sense SuperApp, де їм потрібно додати картку лояльності Pride в розділі «Програми лояльності». Відтепер накопичувати бонуси під час кожної покупки стало простіше.
За матеріалами:
Сенс Банк
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