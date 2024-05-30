У Сенс Банку розповіли про причини збільшення обсягів кредитування бізнесу — Finance.ua
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У Сенс Банку розповіли про причини збільшення обсягів кредитування бізнесу

Кредит&Депозит
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У Сенс Банку розповіли про причини збільшення обсягів кредитування бізнесу
У Сенс Банку розповіли про причини збільшення обсягів кредитування бізнесу
Протягом квітня місяця суттєве пожвавлення спостерігалось у галузі кредитування бізнесу. Так, за повідомленням Міністерства фінансів України, було укладено 1130 кредитних угод. З чим саме пов’язаний такий сплеск на ринку кредитування, пояснив член правління Sense Bank Андрій Соколов.
За словами банкіра, кредитний портфель з початку року істотно зріс.
«Загальний кредитний портфель усього бізнесу, що обслуговується нашим банком з початку року зріс на 1,8 мільярда гривень та становить понад 25,7 млрд грн. Приріст портфеля з початку 2024 року склав 8%, або 1,8 млрд грн у натуральній величині. Найвідчутніший приріст стався саме у квітні цього року. Так, кількість нових кредитних угод у квітні для корпоративних клієнтів Сенс Банку склала понад 46% від усіх чинних угод цього сектору, а серед малого та середнього бізнесу цей показник становить 30,77%. Якщо ми говоримо про розмір кредиту, то для великих корпоративних клієнтів це в середньому 57 млн грн, в той час, як для малого та середнього бізнесу — 8,6 мільйона гривень», — зазначає пан Соколов.
Експерт вважає, що приріст кількості кредитних угод для бізнесу обумовлений кількома причинами.
«Перша причина збільшення кредитування бізнесу полягає в тому, що банки почали відновлювати активне кредитування бізнесу на тлі стабілізації економіки. Друга — це сам бізнес. Підприємці більш активно почали розвивати свої компанії, адаптувались до поточних умов сьогодення та наважуються вкладати ресурси у розвиток своєї справи. Це надзвичайно позитивна динаміка, яка збережеться при подальшому відновленні економіки та за умови, якщо ситуація на фронті не буде різко погіршуватися», — прогнозує Андрій Соколов.
Нагадаємо, Sense Bank — це український системно важливий банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України.
За матеріалами:
Сенс Банк
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