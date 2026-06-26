У Румунії змінили пенсійний вік для жінок Сьогодні 18:13 — Світ

У Румунії змінили пенсійний вік для жінок

У Румунії триває процес вирівнювання пенсійного віку чоловіків і жінок. З липня пенсійний вік для жінок поступово збільшуватиметься і до 2035 року досягне позначки в 65 років.

Новий закон про пенсії вносить важливі зміни до порядку дострокового виходу на пенсію, який буде доступний лише особам із щонайменше 40-річним стажем сплати внесків.

До 2035 року пенсійний вік жінок досягне того самого рівня, що й стандартний пенсійний вік для чоловіків, тобто 65 років. Щороку пенсійний вік збільшуватиметься приблизно на два місяці.

До ухвалення закону жінки виходили на пенсію у 63 роки, а чоловіки — у 65 років. Варто зазначити, що в Румунії налічується близько 4,6 мільйона пенсіонерів, причому жінки становлять більшість.

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