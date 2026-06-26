0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Румунії змінили пенсійний вік для жінок

Світ
74
У Румунії змінили пенсійний вік для жінок
У Румунії змінили пенсійний вік для жінок
У Румунії триває процес вирівнювання пенсійного віку чоловіків і жінок. З липня пенсійний вік для жінок поступово збільшуватиметься і до 2035 року досягне позначки в 65 років.
Про це пише Antena 3 CNN.
Новий закон про пенсії вносить важливі зміни до порядку дострокового виходу на пенсію, який буде доступний лише особам із щонайменше 40-річним стажем сплати внесків.
До 2035 року пенсійний вік жінок досягне того самого рівня, що й стандартний пенсійний вік для чоловіків, тобто 65 років. Щороку пенсійний вік збільшуватиметься приблизно на два місяці.
До ухвалення закону жінки виходили на пенсію у 63 роки, а чоловіки — у 65 років. Варто зазначити, що в Румунії налічується близько 4,6 мільйона пенсіонерів, причому жінки становлять більшість.
Читайте більше про життя в Румунії в нашій статті:

Скільки коштує життя в Румунії

За матеріалами:
Finance.ua
Румунія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems